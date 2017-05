Reprodukt im Herbst 2017

Der Berliner Reprodukt-Verlag hat gerade sein Programm für den Herbst 2017 vorgestellt, das wie immer eine anspruchsvolle Auswahl an Comics für Erwachsene und Kinder präsentiert.

Einer der herausragenden Titel ist sicher „Der Sommer ihres Lebens“, ein Buch, in dem Thomas von Steinaecker (Die Verteidigung des Paradieses, Wallner beginnt zu fliegen) und die gerade für den Eisner Award nominierte Barbara Yelin (Irmina) von Gerda erzählen, die im Altersheim Lebensbilanz zieht. Um die moderne Paarbeziehung geht es in Aude Picaults „Ideal Standard“, denn darin verzweifelt die Krankenschwester Claire, die „in der Mitte des Lebens“ steht, daran, noch immer Single zu sein. Ein deutlich größeres Rad dreht Manu Larcenet in seiner umfangreichen Adaption des Romans „Brodecks Bericht“, der Philippe Claudel 2007 auf die Bestsellerlisten führte. Darin geht es um einen Außenseiter, der kurz nach dem 2. Weltkrieg Zeuge wird, wie die Dorfgemeinschaft kollektiv einen Fremden ermordet – und anschließend einen Bericht verfassen soll, der die Tat rechtfertigt. Neues gibt es von Jillian Tamaki, deren „Ein Sommer am See“ 2015 zum Überraschungserfolg wurde. In „Grenzenlos“ präsentiert sie eine Sammlung ihrer Kurzgeschichten. Mysteriös wird es in Sacha Goergs „Das Mädchen aus dem Wasser“, in dem die Titelfigur sich unter einem Vorwand Zugang zu einer Villa am See verschafft. Kathrin Klingner gibt mit „Katze hasst Welt“ ihr Comicdebüt und erzählt von einer Katze, die ein ziemliches menschliches Leben in Hamburg lebt, während Pénélope Bagieu in „Unerschrocken“ 15 außergewöhnliche Frauen vorstellt, die allen Widerständen zum Trotz ihren Weg gemacht haben, darunter Josephine Baker, Tove Jannson, aber auch deutlich weniger bekannte Geschlechtsgenossinnen. Und dazu gibt es ein neues Werk von Marc-Antoine Mathieu („Otto“) und eine Neuausgabe von Sarah Gliddens „Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger“.

Bei den Kindercomics debütieren „Rosa und Louis“ von Ferdinand Lutz („Q-R-T“), die man bereits aus „Dein SPIEGEL“ kennt, dem „Spiegel“-Nachrichtenmagazin für Kinder. Es gibt ein niedliches Einschlafbuch („Schläfst du?“) von Dorothée de Monfreid sowie Neues von den Mumins, Ariol und dem Kleinen Strubbel.

Das ganze Programm hier im Überblick:

JULI 2017

Marc-Antoine Mathieu

Otto

96 Seiten, € 20,–

AUGUST 2017

Kathrin Klingner

Katze hasst Welt

96 Seiten, € 18,–

Sacha Goerg

Das Mädchen aus dem Wasser

184 Seiten, € 24,–

SEPTEMBER 2017

Aude Picault

Ideal Standard

160 Seiten, € 24,–

Thomas von Steinaecker & Barbara Yelin

Der Sommer ihres Lebens

80 Seiten, € 20,–

Jillian Tamaki

Grenzenlos

248 Seiten, € 29,–

Ferdinand Lutz

Rosa und Louis 1: Geisterstunde

64 Seiten, € 12,–

Céline Fraipont & Pierre Bailly

Kleiner Strubbel: Fräulein Klitzeklein

32 Seiten, € 10,–

Tove Jansson

Mumin und die Marsmenschen

52 Seiten, € 10,–

OKTOBER 2017

Pénélope Bagieu

Unerschrocken

144 Seiten, € 24,–

Manu Larcenet

Brodecks Bericht

328 Seiten, € 39,–

Dorothée de Monfreid

Schläfst du?

24 Seiten, € 14,–

Emmanuel Guibert & Marc Boutavant

Ariol: Papa ist ein Esel

128 Seiten, € 14,–

NOVEMBER 2017

Sarah Glidden

Israel verstehen in 60 Tagen oder weniger

208 Seiten, € 24,–