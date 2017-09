AMERICAN FLAGG! – Die TV-Serie?

Während der französische Filmemacher Luc Besson gerade erst seine Blockbuster-Adaption des frankobelgischen Comic-Klassikers „Valerian & Veronique“ in die Kinos gebracht hat, eckte der amerikanische Comic-Pionier Howard Chaykin kürzlich mit seiner neuesten Panel-Serie „The Divided States of Hysteria“ mächtig an, da er darin das zynische Bild einer von Gewalt, Ignoranz, Hass und Paranoia pervertierten und zerfressenen USA zeichnet.

Besson und Chaykin, das klingt also nach einer ungewöhnlichen, nichtsdestoweniger interessanten kreativen Paarung, und vielleicht trägt sie demnächst genauso interessante Früchte. Denn Monsieur Bessons Produktionsfirma EuropaCorp will aus Mister Chaykins Comic „American Flagg!“ eine TV-Serie machen. In den 80ern halfen Chaykin und „American Flagg!“ dabei, den amerikanischen Comic erwachsen zu machen. Damit inspirierte er u. a. Warren Ellis und Brian Michael Bendis und begeisterte z. B. Michael Chabon und Jim Lee.

In seiner schwer politischen Science-Fiction-Satire über die Zukunft und die Freiheit widmete sich Chaykin – unterstützt von z. B. Steven Grant, J. M. DeMatteis und Alan Moore – dem TV-Star Reuben Flagg, der im Jahr 2031 zu einem Gesetzeshüter wird. Im Kampf um die Reste des amerikanischen Traums mischen unter anderem noch eine schlaue sprechende Katze, Roboter und wunderhübsche Frauen mit. Klar, dass das Luc Besson gefällt …