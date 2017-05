EIN KLEID VON DIOR – Eine große Freundschaft

Annie Goetzinger hat ein ganz besonderes Gespür dafür, in ihren Zeichnungen die Essenz lebendiger Figuren einzufangen. Sie können, wie hier im Fall von Christian Dior, wirklich gelebt haben, oder wie Clara Nohant erfunden sein, aber ihnen allen ist eine Vitalität inne, die längst nicht in jedem Comic zu finden sind. Und auch nicht in jeder Graphic Novel, aber „Ein Kleid von Dior“ strotzt nur so davor.

Weil Goetzinger auch die Dekors so wundervoll prägt. Die Welt, in der ihre Figuren agieren, ist eine echte, eine wundervolle, eine authentische, die mit der Realität korreliert, aber letztlich um ein Vielfaches schöner ist.

Insbesondere gilt dies für diese in Frankreich im Jahr 2015 erschienene Graphic Novel, die Goetzinger mit den sanft und anschmeichelnd ausfallenden Farben so gestaltet hat, als wären es Modeentwürfe, die hier zum Leben erwachen.

Die Autorin erzählt von den letzten zehn Jahren im Leben von Christian Dior, beginnend im Paris des Jahres 1947, als der Modeschöpfer, der mit seinem „new look“ brilliert, auf die an Audrey Hepburn erinnernde Clara trifft und sich eine Freundschaft entwickelt, die beispiellos ist.

Das Buch beinhaltet einen umfangreichen Bonusteil. Neben chronologischen Eckdaten von Christian Dior gibt es Zeichnungen seiner 22 Kollektionen der Jahre 1947 bis 1957, kurze Biographien der Menschen, auf die er traf, und Informationen über Stoffe und Accessoires, die verarbeitet wurden.

„Ein Kleid von Dior“ ist ein wunderschöner Comic – nicht nur, aber vor allem auch für all jene, die sich für klassische Mode interessieren.

Annie Goetzinger: Ein Kleid von Dior. Kult Comics, Leipzig 2017. 152 Seiten, € 29,95